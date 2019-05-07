Российские военные сбили 27 реактивных снарядов при атаке боевиков на Хмеймим

По данным представителей военного ведомства, ни один из снарядов не попал по российской базе, ущерба и пострадавших нет.

Зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М1" отразили атаку боевиков на Хмеймим в Сирии, сбив 27 реактивных снарядов противника, выпущенных по территории российской базы. Такие данные приводит российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

— Российскими зенитными комплексами "Панцирь-С1" и "Тор-М1" было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал. В то же время боевиками был обстрелян город Джебла, девять реактивных снарядов разорвались на улицах города и его окрестностях, — говорится в сообщении российских военных.

Как сообщал Лайф, 6 мая российская авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сутки подвергалась обстрелу боевиков. Огонь вёлся из реактивных систем залпового огня. Всего было выпущено более 30 реактивных снарядов, причём управление огнём велось с помощью беспилотника. Как заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, обстрелы отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на авиабазе нет.