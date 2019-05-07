Семье погибшего в Шереметьево бортпроводника будут 14 лет выплачивать зарплату

"Аэрофлот" намерен более 10 лет перечислять родным погибшего в катастрофе в Шереметьево бортпроводника Максима Моисеева его среднемесячную заработную плату. Об этом со ссылкой на письмо авиакомпании сотрудникам сообщает ТАСС.

Как уточняется, выплаты будут производиться каждый месяц — начиная с мая 2019 года и вплоть до совершеннолетия младшего брата Моисеева — Артёма, который родился в 2015 году.

Как ранее писал Лайф, бортпроводник Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в хвостовом отсеке сгоревшего "суперджета". Молодой человек поменялся местами с испуганной бортпроводницей, которая должна была находиться в хвосте самолёта. Глава Минтранса Евгений Дитрих будет ходатайствовать о награждении Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно).

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск лайнера погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.