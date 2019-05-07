Шереметьево опубликовало поминутную хронологию катастрофы "суперджета"

По версии аэропорта, аварийный лайнер, загоревшийся после посадки, был потушен за 18 минут, а пожарные расчеты и спасатели прибыли на место происшествия уже через 1 минуту с опережением нормативов.

Администрация аэропорта Шереметьево опубликовала поминутную хронологию катастрофы "суперджета", основываясь на переговорах экипажа с диспетчерскими службами воздушной гавани, а также опираясь на даынне аварийных служб. В аэропорту утверждают, что КВС принял решение вернуться из-за потери связи и автоматического управления бортом, а пожарные расчеты и спасатели, приписанные к Шереметьево, прибыли на место происшествия через 1 минуту с опережением государственных нормативных требований.

По версии аэропорта, все было так.

18:02 "Аэрофлотовский" рейс SU1492 вылетел по маршруту "Москва — Мурманск".

18:12 КВС доложил диспетчеру о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи. (Прим. ред.: параллельно в Сети появилась расшифровка переговоров экипажа и диспетчеров. Слова командира подают так: "Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии").

18:13 КВС повторно доложил диспетчеру о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС.

18:14 Руководитель полетов ОрВД сообщил Сменному начальнику аэропорта Шереметьево о возврате рейса SU1492. По докладу КВС, заход и посадка происходят в штатном режиме.

К слову, до посадки ситуация действительно была штатной. Однако исходя из расшифровки переговоров, экипаж сообщил, что к ней не готов, и сделает еще один круг перед попыткой приземлиться.

18:30 Жесткая посадка ВС. Происходит возгорание, лайнер вспыхивает как спичка.

18:31 Руководителем полетов объявлена "Тревога". (В расшифровке переговоров отражена команда: "Аварийные службы на полосы"– Прим.ред. )

18:31 Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа. Ранее сообщалось, что выживших ужалось вывести из горящего лайнера за 55 секунд, опережая нормативы.

18:32 Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево, начало тушения.

18:32 Прибытие второго пожарного расчета АСК Шереметьево.

18.33 Прибытие дополнительных 4-х расчетов АСК.

18:35 Спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.

18:48 Пожар полностью потушен.

Напомним, что в результате пожара на борту лайнера погиб 41 человек. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.