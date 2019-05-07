США готовят санкции против Верховного суда Венесуэлы

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США готовят санкции против Верховного суда Венесуэлы

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Фото: © Pixabay/alexanders

Вашингтон готовит санкции против 25 судей Верховного суда Венесуэлы. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что суд стал "политическим инструментом режима" Николаса Мадуро.

Если Верховный суд не вернётся к своему конституционному мандату по поддержанию законности, США примут меры, чтобы привлечь к ответственности всех 25 судей Верховного суда, — цитирует Пенса РИА "Новости".

Ранее он также заявил, что США направят в регион свой госпитальный корабль "для оказания медпомощи нуждающимся".

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