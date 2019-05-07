США готовят санкции против Верховного суда Венесуэлы

Вашингтон готовит санкции против 25 судей Верховного суда Венесуэлы. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что суд стал "политическим инструментом режима" Николаса Мадуро.

— Если Верховный суд не вернётся к своему конституционному мандату по поддержанию законности, США примут меры, чтобы привлечь к ответственности всех 25 судей Верховного суда, — цитирует Пенса РИА "Новости".

Ранее он также заявил, что США направят в регион свой госпитальный корабль "для оказания медпомощи нуждающимся".