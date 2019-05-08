Минобороны опубликовало неизвестные фото полководцев Победы

На уникальных снимках запечатлены известные военачальники на фронте — во время ключевых стратегических операций, а также до и после сражений.

В преддверии Дня Победы Министерство обороны России представило на своём сайте новый раздел, посвящённый фронтовым фотографиям прославленных советских полководцев времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Новый мультимедийный раздел познакомит пользователей с уникальными ранее не опубликованными снимками военачальников.

В разделе опубликованы редкие фотографии Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова и других.

В числе кадров, размещённых в разделе, также фото адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова на встрече с Уинстоном Черчиллем, маршала артиллерии Владимира Михалкина, доставляющего на мотоцикле оперативные документы, главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна после тяжелого ранения в голову.

Кроме этого, из семейных архивов были предоставлены фотографии военачальников в кругу близких. Так, один из снимков иллюстрирует редкий момент счастья во время войны: маршал бронетанковых войск Павел Полубояров с женой Еленой и сыном Владимиром.

А две другие фотографии рассказывают историю маршала войск связи Андрея Белова и его супруги Нины, которые встретились на фронте и прошли всю войну, вместе встретив окончание Второй мировой на Дальнем Востоке.

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