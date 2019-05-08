Брэд Питт прокомментировал слухи о возвращении к Энистон

Американский актёр Брэд Питт прокомментировал сообщения о воссоединении со своей бывшей женой Дженнифер Энистон. Как сообщает Entertainment Tonight, таким вопросом голливудскую звезду застал врасплох папарацци.

Он встретил Питта на улице и успел спросить о возвращении к Энистон.

— О боже мой, — сказал актёр и рассмеялся, а затем сел в машину и уехал.

Напомним, Брэд Питт женился на актрисе Дженнифер Энистон в 2000 году, после пяти лет брака они развелись. Слухи об их воссоединении появились в начале 2019 года, после того как актёр стал гостем на праздновании 50-летия Энистон.