Мать погибшего в "суперджете" бортпроводника рассказала о его мечте

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Мать погибшего в "суперджете" бортпроводника рассказала о его мечте

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Фото: © Соцсети

5 мая в Шереметьево во время пожара на борту лайнера погиб 41 человек, среди них был Максим Моисеев.

Мать бортпроводника Максима Моисеева, погибшего при крушении лайнера SSJ-100 в Шереметьево, рассказала, что её сын с пятого класса мечтал стать лётчиком.

По её словам, он не прошёл отбор в военное училище, отслужил в армии и учился в Санкт-Петербурге. На момент трагедии он всего год работал бортпроводником "Аэрофлота".

Он проработал бортпроводником всего один год и один месяц. Опыта большого у него не было,передаёт слова женщины Пятый канал.

Напомним, Максим Моисеев погиб, пытаясь спасти пассажиров, сидевших в хвостовом отсеке лайнера. Он поменялся местами с испуганной коллегой, которая должна была находиться в этой части самолёта. Глава Минтранса будет ходатайствовать о посмертном награждении Моисеева орденом мужества. Ранее близкие молодого человека рассказали, что он не раз спасал людей.

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