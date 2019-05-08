В Вене вандалы осквернили памятник советским воинам

Российское посольство ожидает самой решительной реакции от своих австрийских партнёров.

В Вене вандалы облили красной краской памятник советским солдатам-освободителям, который находится на площади Шварценбергплац.

Полицейские австрийской столицы пообещали сегодня стереть краску с памятника и привести его в надлежащее состояние.

На событие отреагировало и Посольство РФ в Австрии, которое ожидает самой решительной реакции своих партнёров на произошедшее.

— Трусливые вандалы под покровом ночи снова осквернили памятник советским воинам-освободителям на венской площади Шварценбергплатц. Ущербная попытка преступников дотянуться своими грязными руками до светлой памяти о подвиге многонационального советского народа в борьбе с нацизмом бросает прямой вызов всей правоохранительной системе Австрии, — говорится в сообщении диппредставительства.

Отметим, что за последние несколько недель это не первая подобная выходка местных злоумышленников. Ранее подобное произошло 25 апреля.