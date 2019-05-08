Путин поздравил лидеров стран СНГ и народ Украины с Днём Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Украины и Грузии по случаю Дня Победы. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

— Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг — свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов, — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что 9 Мая вспоминают о беспримерном героизме наших соотечественников, которым удалось не только отстоять свободу своей Родины, но и освободить мир от фашистской агрессии.

Глава государства передал слова глубокой благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла и пожелал им здоровья, долголетия, мира и благополучия.

Ранее с Днём Победы российского лидера Владимира Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.