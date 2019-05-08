SSJ-100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Ростова из-за поломки

"Суперджет" "Аэрофлота" из Ростова-на-Дону в Москву не смог вылететь утром 8 мая из-за неисправности. Пассажиров отправили в российскую столицу другим бортом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Платов.

По словам источника агентства, техническая неисправность самолёта Sukhoi Superjet 100 была "мелкой". Незадолго до начала полёта пассажиров вывели из воздушного судна. Их отправили в Москву другим рейсом "Аэрофлота".

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту другого "суперджета" компании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Самолёт совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.