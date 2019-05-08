Лавров назвал содержательными переговоры с главой МИД Ирана

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Лавров назвал содержательными переговоры с главой МИД Ирана

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Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Глава российского дипведомства отметил наличие постоянного контакта между странами, в том числе и на высшем уровне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал содержательными прошедшие в Москве переговоры с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

Мы провели с министром иностранных дел Исламской Республики Иран содержательные переговоры. Рассмотрели состояние двусторонних отношений, у нас регулярный контакт на политическом уровне, включая высший, — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что на повестке дня сейчас стоит подготовка очередной трёхсторонней встречи в формате РФ — Иран — Азербайджан, которая на сей раз должна пройти в Москве.

Кроме того, Лавров заявил, что проведение заседания Совета Безопасности ООН по поводу частичного выхода Ирана из ядерной сделки является бессмысленным.

Созывать Совет Безопасности не вижу никакой необходимости. Совет Безопасности принял резолюцию 2231, которую никто не отменял. То, что Соединённые Штаты грубейшим образом её нарушают, — можно потребовать возвращения Соединённых Штатов в СВПД, но это будет чисто пропагандистская акция, — отметил глава российского дипведомства.

Напомним, сегодня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран прекращает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке, заключённой с западными странами.

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