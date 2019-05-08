Лавров назвал содержательными переговоры с главой МИД Ирана

Глава российского дипведомства отметил наличие постоянного контакта между странами, в том числе и на высшем уровне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал содержательными прошедшие в Москве переговоры с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

— Мы провели с министром иностранных дел Исламской Республики Иран содержательные переговоры. Рассмотрели состояние двусторонних отношений, у нас регулярный контакт на политическом уровне, включая высший, — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что на повестке дня сейчас стоит подготовка очередной трёхсторонней встречи в формате РФ — Иран — Азербайджан, которая на сей раз должна пройти в Москве.

Кроме того, Лавров заявил, что проведение заседания Совета Безопасности ООН по поводу частичного выхода Ирана из ядерной сделки является бессмысленным.

— Созывать Совет Безопасности не вижу никакой необходимости. Совет Безопасности принял резолюцию 2231, которую никто не отменял. То, что Соединённые Штаты грубейшим образом её нарушают, — можно потребовать возвращения Соединённых Штатов в СВПД, но это будет чисто пропагандистская акция, — отметил глава российского дипведомства.

Напомним, сегодня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран прекращает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке, заключённой с западными странами.