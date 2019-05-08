Россия и Иран упростят визовый режим

На Смоленской площади отмечают, что мера может способствовать развитию контактов между гражданами двух стран.

Россия и Иран подписали совместный протокол об упрощении визового режима между странами для отдельных категорий граждан. Об этом по итогам переговоров с главой МИД Ирана заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Только что мы подписали протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан России и Ирана: прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегчённом порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций, — заявил Лавров.

Он отметил, что данная мера может способствовать развитию контактов между гражданами двух стран.

Напомним, сегодня в Москве прошли переговоры глав МИД РФ и Ирана Сергея Лаврова и Джавада Зарифа. Российский министр назвал их содержательными.