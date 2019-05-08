Путин назвал композитора Евгения Крылатова настоящим мастером

Глава государства отметил, что светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах множества людей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным композитора Евгения Крылатова в связи с его кончиной. Текст телеграммы размещён на сайте Кремля.

— Искренне разделяю постигшее вас горе. Прошу принять глубокие соболезнования, слова поддержки и участия. Ушёл из жизни Евгений Павлович Крылатов — выдающийся композитор, человек высочайшей внутренней культуры и достоинства, — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что песни Крылатова стали любимыми и родными для многих поколений россиян. Глава государства добавил, что светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах множества людей.

Слова соболезнования выразил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который назвал кончину Евгения Крылатова большой утратой для отечественной культуры.

— Евгений Павлович Крылатов обладал по-настоящему редким дарованием, особым композиторским талантом. Он подарил миллионам людей удивительно красивые песни, наполненные искренностью, душевностью и теплотой. Многие анимационные и художественные фильмы невозможно представить без его оригинальной и выразительной музыки, — написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Народный артист РФ, композитор Евгений Крылатов ушёл из жизни сегодня в возрасте 85 лет. Под музыку, написанную им, взрослело не одно поколение. "Колыбельная медведицы", "Крылатые качели", "Лесной олень" — эти и другие мелодии навсегда останутся в сердцах многих.