В Параде Победы в Москве примут участие более 13 тысяч военных

В Параде Победы, который пройдёт 9 Мая на главной площади страны, примут участие более 13 тысяч военных, 130 единиц техники, а также 74 самолёта и вертолёта, сообщает Минобороны страны.
Кроме того, в торжественном мероприятии впервые будут задействованы кабриолеты Aurus.
Как уточняется, в этом году пешая колонна объединит 35 парадных расчётов. Вслед за ними последуют бронеавтомобили "Тигр", защищённые автомобили "Тайфун", бронетранспортёры, боевые машины пехоты и десанта, а также танки Т-72Б3 и другие образцы техники.
— Кроме того, проедут танки третьего поколения Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс", — цитирует слова источника в оборонном ведомстве РИА "Новости".
По предварительным данным, есть основания полагать, что погодные условия не позволят провести воздушную часть праздника. Дело в том, что 9 мая ожидаются грозовые ливни, и организаторы парада сомневаются, что разгон облаков поможет в данном случае.
Если данный вопрос решить удастся, то над Красной площадью пролетят 74 воздушных судна, среди которых вертолёты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, а также самолёты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.
Ранее сообщалось, в каких городах России 9 Мая прогремят салюты и где можно будет наблюдать залпы в Москве.
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