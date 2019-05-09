Владимир Кличко собирается последовать примеру брата и пойти в политику

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко может начать политическую карьеру, на парламентских выборах возглавив партию "Удар", сообщает издание "Украинская правда".

По предварительным данным, брат мэра Киева Виталия Кличко пока колеблется и, вероятнее всего, развеет все сомнения общественности в июне.

Ранее сообщалось, что лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук также планирует баллотироваться в Верховную раду.