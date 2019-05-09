Россия и США согласовали полёты астронавтов на "Союзах" в 2019 и 2020 годах

Россия согласилась выделить два дополнительных места на кораблях "Союз" для доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию. О сделке рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

По его словам, необходимые документы были согласованы сторонами ещё до инцидента, возникшего в ходе испытаний двигателей Crew Dragon.

— Это просто модификация к старому контракту, всё проходит в рабочем порядке, нет торжественного подписания контракта. Согласовали все уточнения и продлили срок действия старого контракта — вот и всё,— рассказал Крикалёв ТАСС.

Ранее сообщалось, что NASA планирует продолжить отправлять своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях "Союз".

Как писал Лайф, при проведении огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки. Компания Илона Маска проводит расследование вместе с коллегами из NASA.