Премьеру новых "Людей Икс" снова перенесли

Премьеру очередной части киносаги "Люди Икс", рассказывающей о приключениях пятерых юных мутантов, перенесли на полгода позже запланированной даты. Теперь картина выйдет лишь 3 апреля 2020 года. Об этом сообщает британский портал Digital Spy.

Отмечается, что фантастический блокбастер "Новые мутанты" уже сталкивался с двумя большими задержками ранее. Сначала премьеру фильма перенесли на 22 февраля 2019 года, потом на 2 августа 2019 года.

При этом сами актёры и режиссёр картины выражают неуверенность в том, что "Новые мутанты" попадут на большие экраны, поскольку новости о переносе даты премьеры — не самый многообещающий признак.

Ранее Лайф писал, что продюсер Кевин Файги признался, что расширенная киновселенная Marvel не планирует объединяться с франшизой "Людей Икс" ещё достаточно длительный срок.