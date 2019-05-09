Сталлоне приедет на Каннский фестиваль с новым фильмом о Рэмбо

Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне приедет на 72-й Каннский фестиваль, чтобы представить новую киноленту о приключениях Рэмбо, получившую название "Последняя кровь". Об этом рассказали организаторы мероприятия.
— На экраны актёр вернётся ближайшей осенью: Сильвестр Сталлоне вновь сыграет роль Джона Рэмбо — одного из самых известных киноперсонажей в мире за последние годы, — цитирует сообщение пресс-службы фестиваля ТАСС.
Как уточняется, Сталлоне будет принимать участие в спецпоказе картины в Каннах 24 мая.
Как писал Лайф, ранее Сталлоне назвал дату выхода фильма и пообещал поклонникам Джона Рэмбо приятный сюрприз.
Напомним, международный кинофестиваль в Каннах в 2019 году пройдёт с 14 по 25 мая.
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