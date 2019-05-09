Погибший в "суперджете" бортпроводник собирался жениться через два месяца

Мама бортпроводника Максима Моисеева, погибшего при крушении лайнера SSJ-100 в Шереметьево, рассказала Лайфу, что всего через пару месяцев её сын собирался жениться. И своё последнее сообщение он отправил именно возлюбленной.

— В апреле он ей сделал предложение, они хотели расписаться в июле, но не успели, — отметила Юлия Карева.

Бабушка Максима добавила, что пара познакомилась на курсах бортпроводников и у молодого человека были очень серьёзные намерения.

Напомним, Максим Моисеев погиб, пытаясь спасти пассажиров рейса Москва — Мурманск, сидевших в хвостовом отсеке лайнера. Он поменялся местами с испуганной коллегой, которая должна была находиться в той части самолёта. Глава Минтранса будет ходатайствовать о посмертном награждении Моисеева орденом Мужества. Ранее близкие молодого человека рассказали, что он не раз спасал людей.