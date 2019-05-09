Трамп отказался предоставлять конгрессу полный доклад Мюллера

Из-за игнорирования повесток в суд со стороны администрации Трампа и Минюста США президенту может грозить импичмент.

Президент США Дональд Трамп отказался передавать конгрессу полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении "российского дела", воспользовавшись правом президентской прерогативы. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

— Из-за вопиющего злоупотребления властью со стороны председателя (юридического комитета Палаты представителей. — Прим. Лайфа), а также в связи с просьбой генерального прокурора у президента не осталось других вариантов, кроме как использовать прерогативу президента, — заявила Сандерс.

Отмечается, что Трамп воспользовался прерогативой президента США и наложил вето на передачу полного текста расследования Мюллера конгрессу. Это право позволяет Трампу скрывать информацию от судов, конгрессов и общественности, если необходимо сохранить конфиденциальность.

При этом, как напомнила Нэнси Пелоси, игнорирование повесток конгресса стало одним из оснований для импичмента бывшему президенту США Ричарду Никсону.

Председатель Юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил в апреле 2019 года, что направил запрос в Минюст США с требованием предоставить конгрессу полный доклад спецпрокурора Мюллера до 1 мая.

В свою очередь в Белом доме подчеркнули, что своими действиями Надлер пытался отвлечь внимание от "рабочей повестки президента, а также от роста экономики", которые были достигнуты при Трампе.

Напомним, 18 апреля Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. В итоге он подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году. При этом глава Минюста считает, что Москва всё же якобы "вмешивалась" в предвыборный процесс.