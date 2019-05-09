В центре Москвы перекрыли улицы в связи с проведением военного парада

В центре Москвы из-за проведения военного парада по случаю Дня Победы будет перекрыто движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщает московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в социальной сети Twitter.

С 5:30 утра 9 мая будет перекрыто движение по Тверской, Моховой, Охотному Ряду, по Кремлёвской, Софийской, Болотной, Кадашёвской, Гончарной, Устьинской набережным, по Театральному проезду, Новой площади, Солянке, по Большому и Малому Москворецкому мостам.

А с 10 утра для проезда автомобилей будут закрыты Каменный мост, Новый Арбат, Новинский, Страстной и Тверской бульвары, Звенигородское шоссе, Пятницкая, Большая Ордынка и другие улицы.

Отмечается, что изменения в работе транспорта и дорожном движении продлятся до окончания военного парада на Красной площади и шествия "Бессмертный полк".

Ранее Лайф писал, что следить за порядком на мероприятиях, посвящённых Дню Победы, во всей стране будут 37 тысяч росгвардейцев.