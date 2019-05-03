В обеспечении порядка на 9 Мая задействуют 37 тысяч росгвардейцев

Следить за порядком на мероприятиях, посвящённых Дню Победы, во всей стране будут 37 тысяч росгвардейцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Например, в Москве для охраны порядка будут задействованы пять тысяч сотрудников Росгвардии. Патрулировать они будут в том числе места отдыха граждан.
— В этот день на дежурство выйдут 6 тысяч групп задержания вневедомственной охраны — это 12 тысяч человек, — отметили также в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что силовое ведомство также примет участие в Параде Победы в Москве и покажет багги огневой поддержки. Недавно Росгвардия также устроила автопробег "Вахта памяти. Сыны Великой Победы".
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