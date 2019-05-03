В обеспечении порядка на 9 Мая задействуют 37 тысяч росгвардейцев

В Москве к мероприятиям в честь Дня Победы будут привлечены пять тысяч сотрудников силового ведомства.

Следить за порядком на мероприятиях, посвящённых Дню Победы, во всей стране будут 37 тысяч росгвардейцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Например, в Москве для охраны порядка будут задействованы пять тысяч сотрудников Росгвардии. Патрулировать они будут в том числе места отдыха граждан.

— В этот день на дежурство выйдут 6 тысяч групп задержания вневедомственной охраны — это 12 тысяч человек, — отметили также в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что силовое ведомство также примет участие в Параде Победы в Москве и покажет багги огневой поддержки. Недавно Росгвардия также устроила автопробег "Вахта памяти. Сыны Великой Победы".