Опубликовано видео перехвата американского беспилотника

Предположительно, российский боевой самолёт перехватил американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Соответствующее видео появилось на странице пользователя maxmpower в "Инстаграме".
На кадрах видно, что пилот максимально близко подводит свою машину к американскому БПЛА.
— Ку-ку, мой маленький! — говорится в подписи к видео.
Где именно произошёл перехват, не сообщается, комментариев от Минобороны России по этому поводу не поступало.
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