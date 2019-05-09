Опубликовано видео перехвата американского беспилотника

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Опубликовано видео перехвата американского беспилотника

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Предположительно, российский боевой самолёт перехватил американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Соответствующее видео появилось на странице пользователя maxmpower в "Инстаграме".

На кадрах видно, что пилот максимально близко подводит свою машину к американскому БПЛА.

Ку-ку, мой маленький! — говорится в подписи к видео.

Где именно произошёл перехват, не сообщается, комментариев от Минобороны России по этому поводу не поступало.

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