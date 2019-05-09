Из-за плохой погоды отменили воздушную часть Парада Победы

В этом году воздушная часть Парада Победы на Красной площади в Москве проводиться не будет из-за плохой погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
— Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования, — отметил представитель силового ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что над Москвой сегодня должны были пролететь свыше 70 боевых машин.
По традиции открыть воздушную часть парада должен был крупнейший в мире военно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх Ми-8. За ними последовали был боевые и ударные винтокрылые машины — Ми-28Н, Ми-35, Ка-52. Также планировалось, чтоб будут задействованы бомбардировщики, истребители, штурмовики.
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