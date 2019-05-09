Президент Казахстана призвал помнить уроки Великой Отечественной войны

Он также пожелал ветеранам, труженикам тыла и всем казахстанцам мира и благополучия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днём Победы. Лидер государства напомнил о вкладе республики в общую победу и призвал помнить уроки "той страшной войны".

— Наш народ внёс бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле, — передаёт его слова пресс-служба главы.

Токаев подчеркнул в своём обращении особую роль казахстанского народа в в снабжении армии. Во время войны из Казахстана ушло на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания.

— Наш священный долг — помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения, — отметил лидер государства.

Он также пожелал ветеранам, труженикам тыла и всем казахстанцам мира и благополучия.

Президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что Россия не забудет мужество и самоотверженность солдат ВОВ.