Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в авиакатастрофе с "суперджетом"

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Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в авиакатастрофе с "суперджетом"

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Две пациентки, которые находятся в тяжёлом состоянии, будут пока находиться в больнице.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что некоторые из пострадавших в катастрофе с самолётом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могут быть выписаны уже после майских праздников.

Однозначно кое-кто будет выписан, — отметила министр.

В тяжёлом состоянии остаются две пациентки. Самая тяжёлая находится в институте Склифософского, — уточнила Скворцова, добавив, что есть надежды на улучшение состояния пострадавшей.

Ранее в НИИ Вишневского Минздрава России заявили, о том, что у четырёх пациентов, пострадавших в авиакатастрофе, наблюдается положительная динамика.

Авиакатастрофа в столичном аэропорту Шереметьево случилась 5 мая. На борту лайнера, который должен был следовать из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек.

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