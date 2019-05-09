Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в авиакатастрофе с "суперджетом"

Две пациентки, которые находятся в тяжёлом состоянии, будут пока находиться в больнице.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что некоторые из пострадавших в катастрофе с самолётом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могут быть выписаны уже после майских праздников.

— Однозначно кое-кто будет выписан, — отметила министр.

— В тяжёлом состоянии остаются две пациентки. Самая тяжёлая находится в институте Склифософского, — уточнила Скворцова, добавив, что есть надежды на улучшение состояния пострадавшей.

Ранее в НИИ Вишневского Минздрава России заявили, о том, что у четырёх пациентов, пострадавших в авиакатастрофе, наблюдается положительная динамика.

Авиакатастрофа в столичном аэропорту Шереметьево случилась 5 мая. На борту лайнера, который должен был следовать из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек.