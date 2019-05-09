Ветеран ВОВ — Путину: Я восхищён вашей операцией с Крымом!

Один из ветеранов Великой Отечественной войны при личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил восхищение вхождением Крыма в состав России.
— Я восхищён вашей операцией с Крымом. Молодец! — сказал ветеран Путину.
Ранее российский лидер поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днём Победы.
Крым вошёл в состав России по итогам референдума о воссоединении, который состоялся в 2014 году. Основанием для него стал госпереворот на Украине и опасения, что на полуострове начнётся насильственное давление на население.
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