Стивен Сигал о 9 Мая: Это большой праздник великих героев

На Парад Победы он приехал в пальто, на лацкан которого прикреплена георгиевская ленточка. Вместе с ним была его супруга.

Американский актёр, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что он очень взволнован и счастлив находиться на параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Я очень взволнован и очень счастлив, это большой праздник великих героев, — сказал он в беседе с журналистами.

На парад он приехал вместе со своей супругой. Сигал одет в чёрное пальто, на лацкан которого прикреплена георгиевская ленточка.

Напомним, Сигал родился в США, а в 2016 году получил российское гражданство. В августе 2018 года стало известно о его назначении спецпредставителем по гуманитарным связям с США. Отмечалось, что его должность является общественно-политической и не предполагает денежного вознаграждения.