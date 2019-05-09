Глава Харькова предложил вернуть одному из проспектов имя маршала Жукова

На сайте харьковской мэрии появилась соответствующая петиция. У документа уже больше трёх тысяч подписей.

Мэр Харькова Геннадий Кернес предложил переименовать проспект имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Георгия Жукова. На своей странице в Facebook он сообщил, если петиция о переименовании проспекта соберёт 5000 подписей, то сделает всё для воплощения идеи.

— С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко, — сложнее. Оба достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов — кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма переоценить невозможно, — отметил Кернес.

На данный момент под петицией, которая опубликована на сайте харьковской мэрии, подписалось более трёх тысяч человек.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий использование советской символики, упоминание советских деятелей.

Год назад Лайф сообщал, как украинские националисты повалили памятник маршалу Жукову в Харькове. Однако тогда харьковские власти организовали круглосуточную охрану всех советских памятников.