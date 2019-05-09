Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Венок состоит из еловых ветвей и красных гвоздик, охваченных лентой в цветах российского флага с надписью: "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин возложив венок к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. По традиции глава государства пешком прошёл от Красной площади, где проходил военный парад, до Александровского сада.

Солдаты роты почётного караула вынесли и установили венок из еловых ветвей и красных гвоздик, охваченных лентой в цветах российского флага с надписью: "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".

Российский лидер также почтил память павших минутой молчания.

Напомним, что сегодня во многих городах проходят торжественные парады, шествия "Бессмертных полков" и другие акции. Главный парад начался в 10:00 мск на Красной площади. В нём приняли участие более 13 тысяч военных, более ста единиц техники.