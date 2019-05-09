В Киеве прошла акция "Бессмертный полк"

Она проходила под лозунгом "Никто не забыт. Ничто не забыто. Мир. Согласие. Единство".

В центре Киева по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне провели акцию "Бессмертный полк".

Тысячи человек с портретами своих родных, которые участвовали в ВОВ, собрались у станции метро "Арсенальная" и под музыку военного времени направились к Парку Вечной Славы. Там состоялось возложение цветов к монументу Неизвестному Солдату.

Отметим, что акция проходила под лозунгом "Никто не забыт. Ничто не забыто. Мир. Согласие. Единство". Противники её проведения пытались устраивать стычки, однако к серьёзным инцидентам это не привело.

Сегодня в Незалежной не обошлось и без других происшествий. Лайф сообщал, как автобус с участниками акции, посвящённой 9 Мая, закидали камнями.