Полиция Киева задержала организатора "Бессмертного полка"

Женщину взяли под стражу в связи с наличием у неё георгиевской ленты, которая считается запрещённым атрибутом в стране.

Полиция Киева 9 мая задержала Елену Бережную — организатора шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом "Бессмертного полка".

Женщину арестовали в связи с наличием у неё георгиевской ленты, которая считается запрещённым атрибутом в стране. Примечательно, что и в прошлом году Бережную задержали по аналогичной причине.

— Мы попросили её снять ленточку, но она отказалась и заявила, что такова её позиция, — передаёт ТАСС объяснения полиции.

Несмотря на инцидент, акция "Никто не забыт, ничто не забыто" состоялась в Киеве. Шествие началось в 11:00 по московскому времени у станции метро "Арсенальная". Колонна проследовала к парку Вечной Славы, чтобы почтить минутой молчания память погибших во Второй мировой войне и возложить цветы.

Ранее действующий президент страны Пётр Порошенко заявил украинскому народу, что победа над нацизмом — это не повод "водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру". Сенатор Алексей Пушков в ответ на это отметил, что Порошенко "бессилен" против акции, а своим высказыванием он "напоследок" показал, что цинизм не имеет границ.