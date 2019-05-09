Синоптики рассказали, почему в Москве не состоялась воздушная часть парада

Погода "поставила крест" на групповых полётах. До улучшения метеоусловий не хватило всего лишь одного часа.

Десятибалльная облачность в Московской области помешала проведению в Москве воздушной части Парада Победы. Об этом сообщается на сайте РБК.

Ведущий синоптик центра "Фобос" объяснил журналистам, что авиация должна была собираться в Подмосковье. А там была зафиксирована сплошная облачность. К тому же нижние края облаков провисали до 90–150 метров. Такие метеоусловия, по словам синоптика, "поставили крест" на проведении воздушной части парада.

— Авиагруппы, как правило, собираются на высоте 350–400 метров, в крайнем случае могут снизиться до 300 метров, самолёты идут в сомкнутом строю, но при сложившихся погодных условиях это было небезопасно, — сказал синоптик.

При этом специалист отметил, что до улучшения метеоусловий не хватило всего одного часа.

Парад Победы начался в Москве в 10:00. В нём участвовало более тринадцати тысяч военных и 130 единиц техники. Лайф вёл прямую трансляцию события.

Предполагалось, что над столицей сегодня пролетит более 70 боевых машин, в том числе вертолёты, бомбардировщики, истребители. Однако Минобороны отменило полёты.