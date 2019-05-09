Путина не удивило, что "Бессмертный полк" проходит во многих странах

Президент отметил, что ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом, несмотря на сложные межгосударственные отношения.

Президент РФ Владимир Путин не удивлён тем, что акция "Бессмертный полк" проходит во многих странах. Об этом он заявил журналистам Первого канала и программы "Вести".

— Несмотря на сложные межгосударственные отношения сегодняшнего дня, скажем, с Великобританией, ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом, — заявил президент.

Он отметил, что ветераны понимают, что такое общая победа над общей угрозой — фашизмом, нацизмом.

Также Владимир Путин подчеркнул, что ветераны понимают "цену дружбы и взаимодействия", это "хороший пример" для всех.

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ принял участие в акции "Бессмертный полк" в Москве. Также принял участие в военном параде, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и провёл торжественный приём в Кремле в честь Дня Победы.