На Украине вандалы разбили стелы братской могилы героев ВОВ

Из трёх плит мемориального комплекса в честь погибших солдат уцелела только одна.

В ночь с 8 на 9 мая в Павлоградском районе Днепропетровской области вандалы разбили две стелы на братской могиле 64 воинов, которые защищали и освобождали село от оккупантов. Об этом сообщает агентство УНИАН.

О происшествии сообщил житель села Межирич. На место выехала оперативно-следственная группа. Правоохранители решают вопрос о заведении уголовного дела по факту надругательства над могилой.

Накануне Лайф сообщал, что вандалы осквернили памятник советским воинам в Вене. Канцлер Австрии выразил сожаление российскому послу в Австрии. 4 мая в Берлине вандалы облили памятник "Родина-мать" машинным маслом.