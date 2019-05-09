В Кремле сняли на фото трогательную встречу Путина с его учительницей

Вера Гуревич ранее рассказывала, что российский лидер в детстве был озорником, в частности сбегал с уроков.

Трогательная встреча президента России Владимира Путин и его классного руководителя Веры Гуревич попала на фото. Глава государства увиделся со своей учительницей на торжественном приёме по случаю празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Гуревич ранее рассказывала, что президент в детстве был озорником. В частности, как вспоминала учительница, Путин сбегал с уроков, открывал все двери и кричал: "Ку-ку, это я!" По сей день у главы государства сохраняются тёплые отношения с его бывшей учительницей.

Напомним, что сегодня во многих городах России и мира прошли мероприятия, посвящённые 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выступая на параде, Владимир Путин заявил, что нынешнее поколение не должно потерять ни память о Великой Отечественной войне, ни бдительность.