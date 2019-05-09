Власти ЮВАО Москвы не подтвердили данные о пострадавших при падении дерева

Префектура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы опровергла сообщения о пострадавших при падении деревьев в результате сильного ветра в столице. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Проведено обследование территории, заявленный факт не подтвердился, за медицинской помощью обращений не было, — рассказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили о восьми пострадавших при падении деревьев от сильного ветра в Москве — якобы пять случаев было в ВАО, ещё три — в ЮВАО. В столице объявлен жёлтый уровень опасности. Он будет действовать как минимум до 21:00 10 мая.

В ЦОДД ранее призвали водителей не парковаться возле деревьев из-за грозы и ветра.