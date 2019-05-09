В столице за день выпадет около трети месячной нормы осадков

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В столице за день выпадет около трети месячной нормы осадков

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Фото: © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Сильные дожди будут идти в Москве в течение всего дня с перерывами в 15−20 минут.

За текущие сутки в Москве выпадет около 15−20 миллиметров осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Дождь продлится целые сутки с перерывами 1520 минут. Мы ожидаем выпадения осадков 1520 миллиметров, что соответствует трети месячной нормы, — передаёт РИА "Новости" слова синоптика.

В Москве уже прошёл один кратковременный ливень. После него распространилась информация о восьми пострадавших при падении деревьев от сильного ветра — якобы пять случаев было в ВАО, ещё три — в ЮВАО. В свою очередь префектура ЮВАО опровергла эти данные.

Напомним, в столице объявлен жёлтый уровень опасности. Он будет действовать как минимум до 21:00 10 мая. Ранее синоптики рассказали, почему в Москве не состоялась воздушная часть парада.

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