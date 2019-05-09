Собянин прокомментировал гибель Доренко в ДТП

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Собянин прокомментировал гибель Доренко в ДТП

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: ©РИА Новости / Алексей Никольский

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал гибель в Москве известного журналиста, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.

— Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже, — говорится в сообщении в микроблоге Собянина в Twitter.

Глава столицы добавил, что "страшно жалко". Он признался, что чувствует, "как будто что-то потеряно безвозвратно".

Ранее сообщалось, что Доренко попал в ДТП, когда ехал на своём мотоцикле по Москве. По имеющимся данным, он почувствовал себя плохо. Медики пытались спасти его жизнь. Были опубликованы фото с места ДТП.

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