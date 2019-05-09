Макрон заявил, что ответственность за выход Ирана из СВПД будет лежать на США

Лидер Франции также подчеркнул необходимость получения больших гарантий по соглашению.

Ответственность за выход Ирана из соглашения по ядерной программе будет лежать на США, а не на Европе, заявил глава Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров Европейского союза в Сибиу (Румыния), передаёт РИА "Новости".

— Иран не вышел из этой сделки, во-первых. Во-вторых, если Иран выйдет из этой сделки, это будет ответственностью США. Не будем смешивать роли и говорить, что это европейцы, — сказал он.

Макрон также подчеркнул, что сейчас необходимо получить больше гарантий, чем было в соглашении 2015 года по различным вопросам.

Ранее Иран сообщил о частичном выходе из ядерной сделки. В частности, Тегеран заявил, что не намерен подчиняться требованиям, касающимся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды. В ответ на такое решение европейские лидеры призвали страну к выполнению соглашения в полном объёме.