Ветер повалил 42 дерева в Подмосковье

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Ветер повалил 42 дерева в Подмосковье

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Фото: © Flickr / Igor Kurbesov

9 мая в Москве объявили жёлтый уровень опасности, за день выпало около трети месячной нормы осадков.

Из-за ветра в Подмосковье упало более 40 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах области.

В семнадцати муниципальных образованиях повалено 42 дерева, повреждено два автомобиля, — рассказали в службе.

Напомним, 9 мая в Москве и Московской области прошла гроза с дождём и сильным ветром. В День Победы в Москве объявили жёлтый уровень опасности, предполагается, что за день выпадет около трети месячной нормы осадков. В столице поваленных деревьев оказалось меньше — около двадцати.

Ранее синоптики сообщали, что погода в столице улучшится к концу недели.

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