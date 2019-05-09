Ветер повалил 42 дерева в Подмосковье

9 мая в Москве объявили жёлтый уровень опасности, за день выпало около трети месячной нормы осадков.

Из-за ветра в Подмосковье упало более 40 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах области.

— В семнадцати муниципальных образованиях повалено 42 дерева, повреждено два автомобиля, — рассказали в службе.

Напомним, 9 мая в Москве и Московской области прошла гроза с дождём и сильным ветром. В День Победы в Москве объявили жёлтый уровень опасности, предполагается, что за день выпадет около трети месячной нормы осадков. В столице поваленных деревьев оказалось меньше — около двадцати.

Ранее синоптики сообщали, что погода в столице улучшится к концу недели.