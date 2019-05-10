В Дагестане селевой поток унёс пять машин и стадо коров — видео

Сильные дожди, град и селевые потоки также нанесли ущерб местному сельскому хозяйству и домам.

В дагестанском селе Нижнее Инхо грязевой поток унёс пять машин, восемь мотороллеров и десять голов скота. Видео происшествия опубликовано в инстаграм-аккаунте Управления МЧС РФ по Дагестану.

Администрация Гумбетовского района также сообщила, что среди жителей пострадавших нет.

— Селевой поток, который пронёсся по центральной улице населённого пункта, крушил всё на своём пути и унёс с собой пять легковых машин и восемь мотороллеров. Людских потерь от стихии нет, — заявил глава сельского поселения Магомед Ибрагимов.

Он также отметил, что происшествие случилось в то время, когда стадо крупного рогатого скота возвращалось в село, в результате чего селевые воды унесли десять голов.

Кроме того, сильные дожди, град и селевые потоки нанесли большой ущерб местному сельскому хозяйству и домам, рассказал глава администрации. Причинённый ущерб ещё полностью не определён.

Ранее сообщалось, что в африканской Республике Малави из-за сильных ливней начались сильные наводнения, которые привели к гибели по меньшей мере 23 человек.