В почве у Нотр-Дама выявили повышенное содержание свинца

На один килограмм почвы приходится около 10–20 граммов металла, в то время как норма составляет 0,3 грамма.

Префектура парижской полиции сообщила о существенном превышении нормы содержания свинца в почве рядом с Нотр-Дамом, в котором 15 апреля произошёл мощный пожар. Об этом информирует телеканал BFM TV.

По данным специалистов, на один килограмм почвы приходится около 10–20 граммов металла. При этом норма содержания свинца — 0,3 грамма.

Однако рисков, которые связаны с поглощением свинца при вдыхании воздуха, не обнаружено. Превышение нормы было выявлено на площади собора, вход на её территорию сейчас запрещён.

Ранее в полиции Парижа сообщали о загрязнении воздуха свинцом рядом с Нотр-Дамом. Металл содержался в конструкции собора, а также в шпиле.