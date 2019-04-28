Полиция Парижа предупредила о загрязнении воздуха свинцом вблизи Нотр-Дама

Речь идёт о более чем 300 тоннах металла, который осел в окрестностях собора Парижской Богоматери.

Полиция столицы Франции предупредила жителей о загрязнении воздуха свинцом вблизи Нотр-Дама. Свинец содержался в конструкции собора, а также в шпиле. Анализ проводила центральная лаборатория префектуры полиции.

Парижанам рекомендуется провести уборку с использованием влажных салфеток, чтобы очистить жильё от запыления. Случаев отравления на данный момент не зафиксировано.

Районы, где зафиксировано превышение содержания свинца, закрыты для общественного посещения. Доступ к ним будет открыт после того, как уровень тяжёлого металла вернётся к норме. По данным радиостанции RFI, которая ссылается на данные неправительственной организации по защите окружающей среды "Робин Гуд" (Robin des Bois), речь идёт о более чем 300 тоннах свинца, осевшего в окрестностях Нотр-Дама.

Вечером 15 апреля в Нотр-Даме начался пожар, который удалось потушить лишь на следующее утро. По последним данным, возгорание произошло в ходе выполнения ремонтных работ наверху собора. Полностью уничтожены шпиль, часы и большая часть кровли собора. Основу исторического здания удалось спасти.