СМИ узнали о планах Кейт Миддлтон родить четвёртого ребёнка

Подруга герцогини отметила, что та любит детей и готова к ещё одному, несмотря на осложнения во время прошлых беременностей.

После рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри герцогиня Кембриджская Кэтрин задумалась о четвёртом ребёнке, пишет Daily Mail со ссылкой на подругу Миддлтон.

Она рассказала, что Кейт задумывается о четвёртом ребёнке. Сейчас она вместе с супругом, принцем Уильямом, воспитывает пятилетнего Джорджа, четырёхлетнюю Шарлотту и годовалого Луи.

Подруга герцогини отметила, что та любит детей и, несмотря на прошлые осложнения, готова к ещё одному ребёнку. Во время предыдущих беременностей герцогиня прекращала выходить в свет из-за сильного токсикоза, который даже приводил к госпитализации.

СМИ пишет, что Кейт также намекнула о своём желании родить четвёртого малыша в разговоре с жителем Северной Ирландии, где она находилась с визитом в феврале. Мужчина был вместе с полугодовалым ребёнком, которого герцогиня назвала очаровательным.

Ранее в Сети появились слухи об очередной беременности герцогини. Тогда отмечалось, что поклонники королевской семьи неверно поняли содержание газетной публикации.