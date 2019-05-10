Трамп предупредил о воинствующем характере Болтона

Лидер США отметил, что нрав советника по национальной безопасности не такой миролюбивый, как у других членов администрации.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что ему приходится сдерживать своего темпераментного советника по национальной безопасности Джона Болтона, который нажил себе репутацию "ястреба". Слова американского президента приводит Politico.

— У него жёсткая позиция по ситуации, но это нормально. Честно говоря, я сдерживаю Джона, что довольно удивительно, — сказал Трамп.

Он также добавил, что у его помощников разные взгляды по поводу внешней политики страны.

— У меня есть Джон Болтон, а также другие люди, которые немного более миролюбивые, чем он. Мне нравится Джон, — заявил президент.

На фоне венесуэльского кризиса в администрации Трампа произошёл разлад, о чём заявил сам президент. В частности, Болтон склонялся к силовому решению и, несмотря на симпатию к риторике помощника, лидер США был против шагов, которые испортят его имидж внутри страны.