Украинская полиция довела девочку до слёз из-за советской символики — видео

Свидетели происшествия назвали действия правоохранителей "позором" и "наглостью".

Полицейские Запорожья во время праздничных мероприятий 9 Мая заставили маленькую девочку снять пилотку, тем самым доведя её до слёз. Соответствующее видео опубликовано в "Фейсбуке".

На записи видно, как девочка плачет в окружении очевидцев и сотрудников полиции, которые заставили ребёнка снять пилотку с красной звездой.

Свидетели происшествия назвали действия правоохранителей "позором" и "наглостью", призывая "не уподобляться власти". Один из очевидцев задал вопрос, каким образом подобные действия детей несут угрозу для национальной безопасности. Сотрудники полиции сослались на законы Украины. При этом на сообщение о демонстрации в городе нацистской символики они никак не отреагировали.

Ранее подобный инцидент произошёл в Одессе. Там в ходе памятных мероприятий 2 мая 15-летнюю девушку задержала полиция из-за футболки с советской символикой. В итоге на её отца составили протокол об административном нарушении.

Напомним, на Украине с 2015 года проводится так называемая декоммунизация: власти запрещают демонстрацию советской символики, переименовывают улицы и даже населённые пункты, названные в честь государственных деятелей СССР.