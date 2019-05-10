Названы страны с самым дешёвым жильём у моря

При этом самой востребованной страной для покупки недвижимости у россиян стала Испания.

В рейтинге стран с самой дешёвой недвижимостью у моря стала Болгария. В топ-5 также вошли Турция, Черногория, Греция и Испания, такие данные приводит агентство недвижимости Domire Estate.

Цены на однокомнатную квартиру в Болгарии начинаются от 25 тысяч евро, с видом на море — от 30 тысяч. Минимальная стоимость "двушки" составляет 35 тысяч евро. Однако предложений домов в пешей доступности от моря не так много. Дом на первой береговой линии обойдётся в 250–300 тысяч.

Турецкая недвижимость находится на втором месте рейтинга. В этой стране преимущественно предлагаются квартиры в жилых комплексах. Стоимость недвижимости рядом с морем начинается от 40–50 тысяч евро.

В Черногории наиболее популярные и бюджетные регионы — Барская и Будванская ривьеры. Там цены на квартиры начинаются от 50–60 тысяч евро. Ближе к Бару минимальная стоимость вырастает до 90 тысяч евро, а у самого моря — от 135 тысяч.

На рынке недвижимости Греции представлены как квартиры эконом-класса, так и роскошные виллы на Крите, Родосе и Корфу. Самым недорогим регионом назван полуостров Халкидики на севере Греции. Цена дома в хорошем состоянии в пешей доступности от моря и с участком начинается от 190 тысяч евро, квартир — от 80 тысяч. Ненамного дороже стоят таунхаусы — от 120 тысяч. Цена квартиры на первой береговой линии в пределах 100 метров от моря в среднем составит 125 тысяч.

Испания оказалась самой востребованной страной у россиян. В стране "превосходно развитая инфраструктура, отличные пляжи, длительный купальный сезон, хорошее транспортное сообщение". В то же время на рынке можно встретить вполне бюджетные предложения. Квартира в Аликанте на побережье Коста-Бланка будет стоить от 80 тысяч евро без вида на море, но в пешей доступности от него. Первая линия стоит от 150 тысяч. Отдельный дом обойдётся от 200 тысяч евро с видом на море, на первой береговой линии — от 350 тысяч.

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