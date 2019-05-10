Два человека пострадали при землетрясении в Японии

Как минимум два человека пострадали при землетрясении на юго-западном острове Кюсю. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как отмечается, в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 пострадали 79-летний мужчина — он упал с 2,5-метровой лестницы в своём саду, и 40-летняя женщина. Оба пострадавших получили серьёзные ушибы.

Также сообщается, что из-за подземных толчков повреждены водопровод в городе Миядзаки, а на юге острова — линии электропередачи.