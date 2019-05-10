Король Таиланда официально присвоил своей сестре титул "старшей сестры"

Совсем недавно взошедший на таиландский престол король Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) особым указом распорядился присвоить новый титул своей сестре, принцессе Убол Ратане. Она была удостоена звания "старшей сестры короля". Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ทูลกระหม่อมฯ โพสต์ภาพหาชมยากของพระที่นั่งจักรีฯ โดยขึ้นทางบันไดเสือ เผยภาพอันงดงามอันเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับยุโรป ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 วันนี้ (5 พ.ค.) ระหว่างงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อินสตาแกรม @nichax ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้โพสต์ข้อความและภาพพระที่นังจักรี...โดยขึ้นทางบันไดเสือ"สำหรับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2419 ตั้งอยู่ระหว่างพระมหามณเฑียรกับพระมหาปราสาท ประกอบด้วย ปราสาท 3 องค์ ทอดตัวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก แต่ละองค์เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสันโดยตลอด ทั้งนี้พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท มีความโดดเด่นกว่าพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอื่น ๆ เนื่องจากเป็นผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมยุโรป โดยตัวอาคารพระที่นั่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป แต่หลังคาพระที่นั่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย "พระที่นั่งองค์นี้ สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน องค์พระที่นั่งสร้างในแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สมัยสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย แต่หลังคาสร้างในแบบสถาปัตยกรรมไทย เป็นหลังคายอดปราสาท ๓ ยอด เรียงกันจากด้านตะวันออกไปตะวันตก รูปลักษณ์ขององค์พระที่นั่ง เป็นอาคารรูปตัว T ตอนที่เป็นตอนบนของตัว T เป็นองค์พระที่นั่งด้านหน้า สร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น ส่วนตอนที่เป็นเสมือนลำตัวของตัว T เป็นอาคารชั้นเดียว แต่ยกพื้นสูงเสมอชั้นกลาง บางตอนของอาคาร 3 ชั้น" บันทึกเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศระบุ #ทรงพระสเลนเดอร์ CR_ข่าวสด
В заявлении Королевского дворца сказано, что таким жестом монарх хочет отблагодарить принцессу, с которой они вместе переживали как трудные, так и счастливые времена. И отметить её заслуги за "множество работ", проведённых в рамках реформ образования, здравоохранения, социального обеспечения и других общественно важных проектов. Также ей была вручена медаль высшего класса "Раттанапорн".
Сама принцесса, в свою очередь, обратилась к подписчикам в "Инстаграме" и пояснила, что новый титул не даёт никаких преференций и не говорит о её назначении на какую-либо госдолжность. Она подчёркивает, что если бы это было так, то у неё возникли бы проблемы.
И повод для таких заявлений у Ратаны есть, ведь в феврале Партия защиты нации Таиланда — ответвление политического объединения "Для тайцев" — выдвинула её кандидатуру на пост премьер-министра страны. Вечером того же дня король назвал неуместным такое родство во власти и фактически запретил назначение сестры. К 7 марта было ликвидировано и само политическое объединение, предложившее кандидатуру.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени