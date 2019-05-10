Король Таиланда официально присвоил своей сестре титул "старшей сестры"

Совсем недавно взошедший на таиландский престол король Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) особым указом распорядился присвоить новый титул своей сестре, принцессе Убол Ратане. Она была удостоена звания "старшей сестры короля". Об этом сообщает газета Bangkok Post.

В заявлении Королевского дворца сказано, что таким жестом монарх хочет отблагодарить принцессу, с которой они вместе переживали как трудные, так и счастливые времена. И отметить её заслуги за "множество работ", проведённых в рамках реформ образования, здравоохранения, социального обеспечения и других общественно важных проектов. Также ей была вручена медаль высшего класса "Раттанапорн".

Сама принцесса, в свою очередь, обратилась к подписчикам в "Инстаграме" и пояснила, что новый титул не даёт никаких преференций и не говорит о её назначении на какую-либо госдолжность. Она подчёркивает, что если бы это было так, то у неё возникли бы проблемы.

И повод для таких заявлений у Ратаны есть, ведь в феврале Партия защиты нации Таиланда — ответвление политического объединения "Для тайцев" — выдвинула её кандидатуру на пост премьер-министра страны. Вечером того же дня король назвал неуместным такое родство во власти и фактически запретил назначение сестры. К 7 марта было ликвидировано и само политическое объединение, предложившее кандидатуру.